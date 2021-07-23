وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلي التبليغ العاجل والسريع عن التكفيرية إقبال بنت محمد علي بن عبد الله

دعت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، إلى الإبلاغ السّريع والأكيد عن التّكفيريّة "إقبال بنت محمّد علي بن عبد الله" عند مشاهدتها أو الحصول على أيّة معلومات تخصها، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الداخلية، وتوقيا من الأعمال الإرهابية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المعنية بالأمر قد تكون منتقبة" وأنه "مفتش عنها من أجل تورّطها في قضيّة إرهابية".ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين هذه الأرقام للتبليغ عنها في صورة مشاهدتها، وهي كالتالي:71.335.00080.10.11.11 الرّقم الأخضر.193 الحرس الوطني.197 الأمن الوطني.أو الاتّصال بأقرب وحدة أمنيّة أو عسكريّة.