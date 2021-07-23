وزير الصحة بالنيابة: بالإمكان الوصول إلى تلقيح 100 ألف مواطن يوميا

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قال وزير الصحة بالنيابة، محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة، إنه بالإمكان الوصول خلال وقت قصير إلى تطعيم 100 ألف تونسي يوميا، داعيا إلى إعطاء دفع جديد للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بعد وصول كميات هامة من اللقاحات.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الطرابلسي في مقر الوزارة بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح، الهاشمي الوزير، وعدد من الإطارات، ورئيس لجنة الصحة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، العياشي الزمال، وممثلو القطاع الصحي الخاص، وفق بيان صادرعن وزارة الصحة.وشدد الوزير على ضرورة تعبئة الموارد المالية والبشرية لإنجاح حملة التلقيح ضمن رزنامة زمنية طموحة وقابلة للتنفيذ، مؤكدا أن الرهان بعد توفير اللقاحات يتمثل في حشد العنصر البشري من المهنيين بالقطاعين العمومي والخاص والمتطوعين.كما تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية تأمين توفر مادة الأكسجين بالمؤسسات الصحية وإيجاد الظروف الملائمة للإحاطة والتكفل بمرضى كوفيد-19 في مختلف المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العمومي والخاص.من جانب آخر، أكد محمد الطرابلسي على دعم المرفق الصحي العمومي وحماية العاملين به، منددا بالاعتداءات المتكررة على المستشفيات وعلى الإطار الطبي وشبه الطبي والعملة بما يتطلب تشديد العقوبات ضد المعتدين، وفق قوله.وتطرّق الحاضرون، خلال الاجتماع، إلى بعض النقائص والأخطاء في إدارة الأزمة الصحية، مستعرضين عددا من المقترحات لتعزيز القطاع في مجابهة هذه الجائحة ودعم وتطوير التعاون مع الجهات والأطراف المعنية داخليا وخارجيا.ومثل الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتوقي من موجات أو سلالات جديدة من فيروس كورونا جزءا من أشغال الاجتماع، حيث تقدم المشاركون بمقترحات تهم الإجراءات الوقائية والسياسة الاتصالية والتعاون مع المجتمع المدني.