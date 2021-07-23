تونس ضيفة شرف صالون "بولوتاك"" بمدينة ليون من 12 الى 15 أكتوبر

تحل تونس ضيفة شرف على الدورة 29 للصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة "بولوتاك 2021" الذي تحتضنه مدينة ليون الفرنسية من 12 الى 15 أكتوبر 2021وتشارك تونس من خلال جناح وطني يمتد على مساحة 150 مترا مربعا وتحت إشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الجمعة".ويضم الجناح التونسي هياكل ومؤسسات ومؤسسات ناشئة مجدّدة تنشط خاصة في القطاع. وأفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ مركز النهوض بالصادرات يؤمن ما قدره 72 بالمائة من مساحة الجناح لفائدة 12 فاعل خاص ومؤسسة ومؤسسة ناشئة، اختارها المركز والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة – شبكة النهوض بالصالونات "بروموصالون"، في حين امن صالون "بولوتاك"، المساحة المتبقية أي 80 مترا مربعا.ويختص صالون "بولوتاك 2021" في مجالات تجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة والطاقة والاقتصادي الدائري والتصرف في النّفايات والماء. كما يهتم بالطاقة والنجاعة الطاقية والفلاحة المستدامة والمواقع الملوثة وجودة الهواء والتوقي من المخاطر والتنوع البيولوجي والاوساط الطبيعيةويستقطب هذا الحدث سنويا 2200 عارضا واكثر من 70 الف زائر مهني من 128 بلدان على مساحة جملية قدرها 100 الف متر مربع من العرض.