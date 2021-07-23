اطلاق حملة تلقيح الجالية الفرنسية المقيمة بتونس ضد فيروس كورونا

أطلقت السفارة الفرنسية بتونس، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع السلطات التونسية، حملة التلقيح ضد فيروس كورنا لفائدة الجالية الفرنسية المقيمة في تونس وذلك في مقر المعهد الفرنسي بتونس.وجاء في بلاغ إعلامي صادر عن السفارة الفرنسية أن فرنسا أرسلت أكثر من 14 ألف جرعة من اللقاحات خصيصا لهذه الحملة التي تستهدف تلقيح الجالية الفرنسية المقيمة بكامل البلاد.وأكدت السفارة الفرنسية في نفس البلاغ أن الفرنسيين المقيمين في تونس سيتمكون في غضون الأيام القليلة المقبلة من التسجيل للحصول على التلقيح وفقا لإجراءات محددة ستعلن عنها لاحقا القنصلية العامة.يشار إلى أن فرنسا قد شرعت منذ أيام في إرسال شحنات من المساعدات الطبية ومن جرعات التلاقيح إلى تونس لمعاضدة جهودها في مجابهة فيروس كورونا المستجد.ووصلت اليوم الجمعة شحنة متكونة من 500 ألف جرعة تلقيح من فرنسا من لقاح من جونسون آند جونسون البريطاني ما رفّع عدد الجرعات الممنوحة إلى ما يفوق مليون جرعة لقاح.ومع حلول نهاية شهرجويلية الجاري تكون فرنسا قد أرسلت إلى تونس 85 طنا من المعدات الطبية وتجهيزات الوقاية الفردية، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها.