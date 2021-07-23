جيش البحر ينقذ 08 مهاجرين غير شرعيين

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر اليوم الجمعة 08 مهاجرين غير شرعيين سنهم بين 23 و45 سنة، تونسيي الجنسية.واوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أن المهاجرين كانوا على متن قارب معطب بالموقع شمال غرب الهوارية على بعد 26 كلم.وقالت انهم أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل قليبية خلال الليلة الفاصلة بين 22 و23 جويلية الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.وقد تمّ التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بقليبية في انتظار تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.