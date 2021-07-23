بنزرت: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تشدّد على البعدين الوقائي والزجري للحد من انتشار فيروس "كورونا"

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شدّدت اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت، في اجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، على البعدين الوقائي والزجري للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالجهة، إلى جانب الدعوة الى الانطلاق في تطعيم من يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق.وأكّد رئيس اللّجنة والي بنزرت، محمد قويدر، في أعقاب الاجتماع، على مواصلة العمل بالاجراءات والقرارات المعلنة سابقا بجميع مناطق الولاية، ومواصلة تشديد الرقابة وإنفاذ القرارات المعلنة من قبل اللجنة ونظيراتها المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ القانون على جميع المؤسسات بجميع اختصاصاتها، بالنسبة لمن لا يحترم منها البروتوكولات الصحية وغلقها مباشرة.وتمت خلال الجلسة، دعوة معتمد ماطر الى تنظيم جلسة اللجنة المحلية لتنظيم النجدة، يوم الاحد المقبل، بحضور كافة الاطراف دون استثناء، من أجل تقييم الوضع الوبائي بالمنطقة، ومد اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بالتوجه العام، سواء لمواصلة العمل بقرار الحجر الصحي العام، او المرور للحجر الصحي الموجه.في ذات السياق، أكّد الحضور من أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، على أهمية ترشيد الطلبات وحسن استغلال المقتنيات والهبات من التجهيزات الخاصة بمجابهة الوباء، فضلا عن التأكيد على إدارات الفضاءات الاستشفائية بتحديد حاجياتها ومدها لإدارة الصحة، من أجل التنسيق مع اللّجنة لبحث امكانيات الاستجابة لها، والتكثيف من المقتنيات الخاصة بمكثفات الاوكسيجين، مع الاستعانة بالمصالح الفنية المختصة عند اقتنائها.ووقع التأكيد، كذلك، على مواصلة العمل على إنجاح حملة الفرق الصحية المتنقلة بكل من سجنان وغزالة وسجنان، وتوظيف أعوان المجلس العاملين في قطاع التربية لمعاضدة والعمل في القطاع الصحي بحسب ما تقرره ادارة ومصالح المستشفيات.من جانب آخر، دعت اللجنة، البلديات والادارات العمومية وغيرها، الى اقتناء مكثفات اوكسيجين في اطار التأمين والوقاية الذاتية، بما من شأنه التخفيف من الضغط على المستشفيات، ورفع درجات اليقظة الأمنية والمجتمعية للتصدي لكل اشكال المضاربات او الاستغلال للمواطنين التي قد يعمد اليها البعض بشأن هذه المعدات.وقد وصف المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، لدى استعراضه للوضع الوبائي، الأسبوع الجاري بالجهة بـ"الاسبوع الأسود" من حيث عدد الوفيات، والتي قاربت خلال 6 أيام 59 حالة وفاة، بسبب فيروس" كورونا"، داعيا الى اليقظة ومواصلة العمل بالإجراءات الوقائية والقرارات الزجرية المعلنة من قبل المصالح المركزية والجهوية والمحلية.