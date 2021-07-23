مجلس نواب الشعب ينعى العضو المؤسس محمد نزار قاسم

نعى مجلس نواب الشعب، في بلاغ له اليوم الجمعة، النائب المؤسس عن دائرة بن عروس محمد نزار قاسم، الذي وافاه الأجل المحتوم مساء أمس الخميس.وتقدم مجلس نواب الشعب، بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، راجيا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.يشار الى أن النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي، ولد في 8 أفريل 1953 بولاية سوسة، ودرس بجامعة الحقوق بالجزائر العاصمة حيث تحصل على الإجازة في الحقوق سنة 1975.وتابع النائب الراحل المرحلة الثالثة من دراسته بفرنسا ودرس بكلية الحقوق بمدينة ليل، حيث تحصل على الدكتوراة سنة 1977. وعند عودته إلى تونس إلتحق بسلك المحاماة.أما بالنسبة الى نشاطه السياسي فقد إلتحق بالإتحاد الديمقراطي الوحدوي الى حدود سنة 2010، وترشح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بدائرة بن عروس عن حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي.