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انقاذ 17 تونسيا إثر تعرض قاربهم الى عطب ميكانيكي بسواحل جزيرة قرقنة (وزارة الدفاع)

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Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 15:14قراءة: 0 د, 27 ث
أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، مساء أمس الخميس، 17 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة، بالقرب من المصطبة البترولية عشترت، إثر تعرض قاربهم الى عطب ميكانيكي جنوب العطايا بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس.

وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن المهاجرين غير النظاميين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل مدنين، خلال الليلة الفاصلة بين 21 و22 جويلية الجاري، بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.


وأضافت أنه تم التوجه بهم نحو الميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين، لتسليمهم للحرس الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

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