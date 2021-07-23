المنستير: وفاة أوّل محامي بولاية المنستير إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (رئيس الفرع الجهوي)

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أفاد اليوم الجمعة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير لطفي زويتر بان الجهة سجلت أمس الخميس وفاة المحامي محمّد فوزي بلعيد في عقده الرابع بعد صراع مع مرض فيروس كورونا المستجد ليكون أوّل محامي يتوفى نتيجة الاصابة بهذا الفيروس بولاية المنستير .وأضاف زويتر أنّ غدد المحامين المصابين يقيثروس كورونا يبلغ حاليا ستة محامين مذكرا بتسجيل منذ الموجة الأولى من الفيروس عدة إصابات في سلك القضاة والمحامين وكتبة المحاكم وكتبة المحامين.وسجلت ولاية المنستير في أكتوبر 2020 أوّل وفاة في سلك القضاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد للقاضية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير المرحومة عبير صابر حسب ذات المصدر.