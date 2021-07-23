المنستير: المجلس الجهوي للصحة يستنكر تجاهل الحكومات المتعاقبة حق الجهة في الانتدابات وتوفير مستلزمات العمل بالمستشفيات (بيان)

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عبّر المجلس الجهوي للصحة الراجع بالنظر إلى الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير عن استنكاره الشديد "لمواصلة اقصاء وتجاهل لك الحكومات المتعاقبة حق الجهة في الانتدابات وتوفير كلّ مستلزمات العمل بكامل المستشفيات الجهوية والمحلية" وذلك في بيان له نشره أمس بالصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".وطالب في ذات البيان الحكومة بتعزيز الجهة بالموارد البشرية الضرورة للقطاع، وتدعيم أسطول سيارات الإسعاف بالجهة من صنف "ب" حال اقتنائها، وتوفير وسائل الحماية الضرورية للعاملين بالقطاع الصحّي وضرورة التكفّل بمهنيي الصحة والإحاطة النفسية والطبية عند الإصابة بمرض فيروس "كوفيد19"وأعلن عن "تنظيم يوم غضب للقطاع الصحي سيحدد تاريخه المكتب التنفيذي الجهوي كخطوة أولى في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية لاتخاذ القرار المناسب".ودعا المجلس الجهوي للصحة إلى مزيد التعبئة ومعاضدة مهني الصحة والتضامن مع كافة المرضى مثمنا في هذا الإطار هبة المجتمع المدني.