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المنستير: المجلس الجهوي للصحة يستنكر تجاهل الحكومات المتعاقبة حق الجهة في الانتدابات وتوفير مستلزمات العمل بالمستشفيات (بيان)

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 15:07قراءة: 0 د, 40 ث
وات - عبّر المجلس الجهوي للصحة الراجع بالنظر إلى الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير عن استنكاره الشديد "لمواصلة اقصاء وتجاهل لك الحكومات المتعاقبة حق الجهة في الانتدابات وتوفير كلّ مستلزمات العمل بكامل المستشفيات الجهوية والمحلية" وذلك في بيان له نشره أمس بالصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

وطالب في ذات البيان الحكومة بتعزيز الجهة بالموارد البشرية الضرورة للقطاع، وتدعيم أسطول سيارات الإسعاف بالجهة من صنف "ب" حال اقتنائها، وتوفير وسائل الحماية الضرورية للعاملين بالقطاع الصحّي وضرورة التكفّل بمهنيي الصحة والإحاطة النفسية والطبية عند الإصابة بمرض فيروس "كوفيد19"
وأعلن عن "تنظيم يوم غضب للقطاع الصحي سيحدد تاريخه المكتب التنفيذي الجهوي كخطوة أولى في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية لاتخاذ القرار المناسب".

ودعا المجلس الجهوي للصحة إلى مزيد التعبئة ومعاضدة مهني الصحة والتضامن مع كافة المرضى مثمنا في هذا الإطار هبة المجتمع المدني.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229627

BenMoussa  ()  |Vendredi 23 Juillet 2021 à 15h 19m |           
تجاهل الحكومات المتعاقبة حق الجهة !!!
عن اي حكومات يتحدثون ؟ حكومات نويرة ومزالي وبن علي ام حكومات القروي ومحمد الغنوشي ؟
الم يسمعوا بالثورة وان الاولوية اصبحت للمناطق المهمشة التي عانت الفقر والحرمان لعقود متواصلة عندما كانوا يستولون على كل موارد الدولة وحولوا قرية صغيرة الى مدينة جامعية وسياحية على حساب غيرها من المدن والقرى والمناطق



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