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الاولمبي الباجي يشرع في تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب شهاب الليلي

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 14:56قراءة: 0 د, 17 ث
اعلن الاولمبي الباجي عن انطلاق تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد امس الخميس تحت قيادة المدرب شهاب الليلي.

ويتكون الاطار الفني الجديد لنادي عاصمة السكر علاوة على الليلي من نادر واردة (مدرب مساعد) وسيف الله بالهول (معد بدني) وفخري بن عثمان (مدرب حراس).


ويذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستنطلق يوم 25 سبتمبر القادم.



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