جمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة تطلق مبادرة "كوفيدوم " لمواصلة التكفل بمرضى كوفيد19 داخل منازلهم

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أطلقت جمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة ،منذ 10 أيام، مبادرة "كوفيدوم "، الرامية إلى التكفل بمرضى كوفيد19 الذين تحسنت وضعيتهم الصحية بمنازلهم من قبل فرق طبية مختصة بعد إخراجهم من المستشفيات، وفق ما كشف عنه، اليوم الجمعة، رئيس الجمعية، الأستاذ في أمراض القلب والشرايين عبد الله المحضاوي.وأوضح رئيس الجمعية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة التي أطلقت تحت اشراف الإدارة الجهوية للصحة بسوسة و بالتعاون مع المكتب الجهوي لعمادة الأطباء بالوسط و المكتب الجهوي للهلال الأحمر التونسي بسوسة واتحاد الصناعة والتجارة بسوسة و بلدية سوسة، تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات وتوفير أسرة أكسيجان وانعاش لبقية المرضى، من جهة، وإتاحة الفرصة للمرضى المعنيين لمواصلة العلاج داخل منازلهم في ظروف نفسية أفضل.و بين المحضاوي أن الجمعية تكفّلت إلى حد الآن بـ 25 مريضا مصابا بالكوفيد 19 تم إخراجهم من مستشفى فرحات حشات بسوسة بعد تحسن حالتهم الصحية، وأشرف عليهم فريق طبي وشبه طبي متكون بالأساس من ثلاث أطباء في اختصاص أمراض القلب والشرايين وأمراض الصدرية والأمراض الجرثومية وفريق مختص في التحاليل البيولوجية وفريق تقني على التكفل الكامل بالمرضى .وتؤمن هذه الفرق المختصة زيارات يومية للمرضى المعنيين الذين تم تزويد كل واحد منهم بمكثف أكسيجان من أجل متابعة حالتهم الصحية ومدهم بأدويتهم والقيام بالتحاليل اللازمة بصفة مجانية.ودعا المحضاوي الإطارات الطبية والشبه الطبية الراغبين في التطوع وجميع المواطنين الى التبرع للجمعية بمكثفات أكسيجان أو بمبالغ مالية لشراء عدد منها، من أجل دعم هذه المبادرة حتى تشمل بقية الولايات ويتوسع نشاطها وذلك عبر الاتصال على الرقم 51057257.