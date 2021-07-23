الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن معايير جديدة سيتم اعتمادها في ترتيب اندية الرابطة الاولى

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن معايير جديدة سيتم الاعتماد عليها في ترتيب الاندية المحترفة الاولى لكرة القدم.وتتمثل هذه المعايير الجديدة بالخصوص في اعتماد عدد النقاط المتحصل عليها خلال المواسم الاربعة الاخيرة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى مشيرة الى انه في صورة تساوي فريقين او اكثر في الترتيب يقع ترتيبهم تفاضليا كما يلي:1- الفريق الذي قضى اكثر مواسم في الرابطة الاولى طيلة العشر سنوات الاخيرة.2- الفريق الذي لعب اقل عدد مرات مقابلات الباراج لتفادي النزول الى الرابطة الثانية.3- الفريق الذي تحصل على ترتيب افضل خلال اخر موسم رياضي.وبينت الجامعة ان العمل بهذا الترتيب الجديد سينطلق من خلال ترتيب فرق الرابطة المحترفة الاولى التي انهت الموسم الرياضي 2020-2021 من المركز الاول الى 12.