الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 23 جويلية

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جندوبة : 566 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "الكورونا" خلال أيّام العيد الثلاثة

بلغ عدد المصابين والمتوفّين بفيروس "الكورونا" في ولاية جندوبة خلال أيام عيد الأضحى ( 19 و20 و21 ) من شهر جويلية الجاري 566 مصابا و13 حالة وفاة وفق الإحصائية المحيّنة الصادرة صباح اليوم الجمعة عن الا دارة الجهوية للصحة.وتتصدر الدائرة الصحية في جندوبة لائحة المصابين بـ5408 اصابة من اجمالي 12941 إصابة مسجّلة في الجهة منذ بداية الجائحة في 12 افريل من السنة المنقضية و تتصدّر ذات الدائرة أيضا قائمة المتوفين البالغ عددهم الى حدود الأربعاء المنقضي143 حالة وفاة تليها الدائرة الصحية ببوسالم بـ2292 إصابة و104 حالة وفاة فيما احتلت الدائرة الصحية بغار الدماء الترتيب الثالث من حيث عدد الإصابات 1878 إصابة والترتيب الرابع في عدد الوفيات 50 حالة تليها الدائرة الصحية بطبرقة 1047 إصابة والترتيب الثالث على مستوى الوفيات بـ 57 حالة وفاة.وتذيّلت الدائرة الصحية بفرنانة لائحة الدوائر الصحية في الجهة وذلك بتسجيلها 541 إصابة دون ان تحتل ذات الترتيب في مستوى عدد الوفيات البالغ 29 حالة لتتذيل الدائرة الصحية وادي مليز عدد الوفيات بـ22 حالة وفاة.وحسب اخر التقارير الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة فان اجمالي الإصابات المسجلة خلال هذه الجائحة والى ذات التاريخ بلغ 12941 إصابة و158 حالة وفاة فيما لم يتجاوز عدد التحاليل المخبرية 41470 تحليلا من مجموع 407 الاف ساكن بولاية جندوبة حسب اخر إحصاء صادر عن المعهد الوطني للإحصاء.