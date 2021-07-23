استكمال القسط الأوّل من المركّب الشّبابي والرّياضي بمنّوبة

تم استكمال اشغال القسط الأوّل من تطوير فضاءات المركّب الشّبابي والرّياضي بمنّوبة حتى يكون جاهزا للاستغلال في أحسن الظروف حسب ما افادت به وزارة الشباب و الرياضة والادماج المهني.وشملت الاشغال بالخصوص تجهيز مركز إقامة متكون من 25 غرفة و 50 سريرا (أثاث وشاشات تلفزة) وبهو الإستقبال ومكاتب الإدارة ومغازة المركّب،فضلا عن وحدة الإعاشة المتكونة من مطبخ ومطعم .وافادت الوزارة ان القسط الثاني من الاشغال يتمثل في تجهيز المركّب بتجهيزات إضافية للمطعم ومكيفات هواء للغرف وواقيات حديدية لحماية المركّب.وبينت الوزارة ان كل الإعتمادات المخصصة للتجهيزات مرصودة بميزانية الوزارة بعنوان سنة 2021.كما افادت انه تم رصد 600 الف دينار بعنوان سنة 2021 لإحداث فضاءات رياضية بالمركب ( ملعبي تنس ) وملعب متعدد الاختصاصات ومشرب خاص بالرياضيين ورواد المركب )، ومن المبرمج ان تنطلق اشغالها خلال سنة 2022 .