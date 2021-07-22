تراجع الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي ب5ر20 بالمائة موفى السداسي الأول 2021

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تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي، مع موفى السداسي الأول 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، بنسبة 5ر20 بالمائة، لتبلغ 8ر1310 مليون دينار مقابل 2ر1648 مليون دينار، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.وأفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها في قطاع الصناعات الغذائية عرفت زيادة بنسبة 5ر56 بالمائة، في حدود 8ر462 مليون دينار، وكذلك الشأن لقطاع الصناعات الكيميائية الذي نما بنسبة 1ر52 بالمائة بقيمة 2ر146 مليون دينار.في المقابل، سجل اهم تراجع في الاستثمارات المصرّح بها قطاع مواد البناء بنسبة 6ر68 بالمائة الى ما قدره 7ر76 مليون دينار يليه قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، 9ر47 بالمائة، الى 6ر350 مليون دينار.كما شمل الانخفاض الاستثمارات المصرّح به في قطاع الجلود والاحذية بنسبة 4ر45 بالمائة، 6ر10 مليون دينار/ وكذلك قطاع النّسيج والملابس بما يعادل 7ر22 بالمائة، 63 مليون دينار، والصناعات المختلفة بنسبة 8ر15 بالمائة.وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان الاستثمارات المصرّح بها تتوزع الى ما قيمته 5ر574 مليون دينار للنظام المصدر كليا و3ر736 مليون دينار للنظام الموجه الى السوق المحلية، غير المصدر كليا.وبلغت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية ما قدره 3ر582 مليون دينار منها 6ر198 مليون دينار مشتركة و7ر383 مليون دينار استثمارات اجنبية صرفة (100 بالمائة).واستأثرت المناطق الشرقية بما قدره 7ر984 مليون دينار من الاستثمارات المصرّح بها وعاد ما قدره 1ر326 مليون دينار من الاستثمارات المصرّح بها الى المناطق الغربية.