خدمات: ارتفاع بنسبة 9ر22 بالمائة في الاستثمارات المصرح بها خلال السداسي الأول من سنة 2021

وات -

‎‎ ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في مجال الخدمات بنسبة 9ر22 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021، لتبلغ 4ر542 مليون دينار، مقابل 4ر441 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفق آخر إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.وتتوزع هذه الاستثمارات بمعدل 5ر17 مليون دينار موجهة لنظام التصدير الكلي و9ر524 مليون دينار للنظام غير المصدر كليا.ووصلت قيمة الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية المصرح بها الى 7ر28 مليون دينار، منها 17 مليون دينار استثمارات مختلفة و7ر11 مليون دينار استثمارات أجنبية بنسبة 100 بالمائة.ويبيّن التّوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات تركز ما قيمته 9ر478 مليون دينار في المناطق الشرقية و5ر63 مليون دينار في المناطق الغربية.كما شهدت الاستثمارات المصرّح بها في مجال الخدمات المتصلة بالصناعة هي الأخرى زيادة بنسبة 2ر24 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021، لتصل إلى 4ر172 مليون دينار، مقابل 8ر138 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020.وسجلت الاستثمارات المصرّح بها بالنسبة للتكوين المهني، بدورها زيادة بنسبة 4ر17 بالمائة لتصل إلى 4ر5 مليون دينار، كما شهدت الاستثمارات المتعلقة بخدمات البحث والتطوير ارتفاعا لتناهز 1ر80 مليون دينار، مقابل غياب شبه كلي للاستثمارات المصرح بها في هذا المجال خلال نفس الفترة من سنة 2020.وعرف حجم الاستثمارات المصرح بها في خدمات أخرى فرعية بنسبة 8ر22 بالمائة وقيمة ناهزت 7ر9 مليون دينار.في المقابل، لم يقع التصريح بأي استثمارات في قطاع الخدمات المتعلقة بالبيئة، خلال السداسي الأول من سنة 2021. كما لوحظ انخفاض في مستوى الاستثمارات المصرح بها في خدمات الدراسة والاستشارات، بنسبة 13,2 بالمائة الى 8ر13 مليون دينار، وخدمات الإعلامية، التي تقهقرت بنسبة 8ر55 بالمائة لتصل الى 3ر13 مليون دينار، وكذلك النقل بما يعادل 4ر28 بالمائة الى ما قدره 6ر45 مليون دينار، والاتصالات بزهاء 6ر72 بالمائة ليبلغ 5ر4 بالمائة، وفق المصدر ذاته.