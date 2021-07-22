الخطوط التونسية: تراجع العائدات ب29 بالمائة والمسافرين ب42 بالمائة، في السداسي الأول 2021

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تراجعت عائدات نقل الخطوط الجوية التونسية بنسبة 3ر29 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021، لتناهز 183 مليون دينار، وفق مؤشرات نشاط الناقلة الجوية الوطنية الصادرة على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس.ويعزى هذا التراجع، بحسب مؤشرات الناقلة الوطنية، إلى انخفاض عدد المسافرين بنسبة 42 بالمائة، من 579 ألف مسافر نهاية جوان 2020، إلى 338 ألف مسافر نهاية جوان 2021.وتقهقر بالتوازي، عدد ساعات الطيران وتحديدا الرحلات غير المنتظمة "شارتر"، من 675 ساعة خلال السداسي من سنة 2020، إلى 39 ساعة خلال جوان 2021، فيما بلغ معدل الامتلاء في جوان 2021، 2ر66 بالمائة مقابل 1ر72 بالمائة، في جوان 2020.في المقابل شهد معدل الالتزام بالمواعيد تحسنا بـ 13 نقطة، ليبلغ 54 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021، مقابل46 بالمائة مع موفى جوان 2020.وأشارت الخطوط التونسية من جهة أخرى، الى تقلص اعبائها وخاصة تلك التي تهم الأجور بنسبة 12 بالمائة، والتأمين بنسبة20 بالمائة.