   Arfaoui - أنا ما تنسيش  

الترجي يعلن توصله لاتفاق مع مدرب جديد وعودة التمارين يوم الاثنين المقبل

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 18:09قراءة: 0 د, 30 ث
اعلن الترجي الرياضي عن توصله إلى الإتفاق مع مدرب أول جديد لفريق أكابر كرة القدم سيشرع في مهامه في الفترة القادمة مشيرا الى انه سيتم لاحقا الكشف عن هوية الممرن الجديد وعن كامل تركيبة الإطار الفني.

وأضاف الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الخميس انه تقرر وبالتنسيق مع المدرب انطلاق التحضيرات للموسم القادم يوم الإثنين المقبل أي قبل شهرين من بداية البطولة المقررة يوم 25 سبتمبر القادم.
هذا واعلن الترجي الرياضي انه سيتولى لاحقا الاعلان عن مجموعة فريق أكابر كرة القدم للموسم القادم وذلك حفاظا على سرية وحسن سير الإتصالات مع بعض اللاعبين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229590

Mounabeh  (Tunisia)  |Jeudi 22 Juillet 2021 à 17h 17m |           
اعلان وناس تكتب وصحافة وهدرة ونهار لثنين توا نقولكم. ملا مهازل.. كيما واحد باش يعرس يقول للناس توا العروسة نوريهالكم في الحفلة متاع العرس



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