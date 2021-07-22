الترجي يعلن توصله لاتفاق مع مدرب جديد وعودة التمارين يوم الاثنين المقبل

اعلن الترجي الرياضي عن توصله إلى الإتفاق مع مدرب أول جديد لفريق أكابر كرة القدم سيشرع في مهامه في الفترة القادمة مشيرا الى انه سيتم لاحقا الكشف عن هوية الممرن الجديد وعن كامل تركيبة الإطار الفني.



وأضاف الترجي الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الخميس انه تقرر وبالتنسيق مع المدرب انطلاق التحضيرات للموسم القادم يوم الإثنين المقبل أي قبل شهرين من بداية البطولة المقررة يوم 25 سبتمبر القادم.

هذا واعلن الترجي الرياضي انه سيتولى لاحقا الاعلان عن مجموعة فريق أكابر كرة القدم للموسم القادم وذلك حفاظا على سرية وحسن سير الإتصالات مع بعض اللاعبين.



