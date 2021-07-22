85 طنا من المعدات الطبية وتجهيزات الوقاية الفردية ، مساعدات ترسلها فرنسا إلى تونس موفى شهر جويلية الجاري

سترسل فرنسا إلى تونس مع نهاية شهر جويلية الجاري 85 طنا من المعدات الطبية وتجهيزات الوقاية الفردية، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على الموقع الالكتروني.كما سترسل في غضون الأيام القليلة المقبلة دفعة جديدة من اللقاحات بـ 500 ألف جرعة من لقاح من جونسون آند جونسون البريطاني، ما سيرفع عدد الجرعات الممنوحة إلى ما يفوق مليون جرعة.كما ستسلم البحرية الفرنسية إلى تونس خلال الأيام المقبلة ثلاثة خزانات من الأوكسيجين المسال من شركة " آر ليكيد" لتوفير الأوكسجين لزهاء ثلاثة آلاف مريض تونسي على مدى 24 ساعة.ويؤدي كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلّف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونيّة جان باتيست لوموان زيارة عمل إلى تونس يومي 22 و23 جويلية الجاري لبحث التعاون في مجال مجابهة فيروس كورونا.