   Najet - أنا بستنّاك  

التونسي فتحي جبال مدربا جديدا لنادي الكويت الكويتي

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 15:10قراءة: 0 د, 23 ث
اعلن نادي الكويت الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يوم الخميس عن تعاقده مع المدرب التونسي فتحي الجبال للاشراف على الفريق الاول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2021-2022.

وسبق لفتحي جبال (58 عاما) ان خاض عدة تجارب فنية في الخليج باشرافه على نجران وهجر والفتح والشباب في السعودية وعجمان في الامارات والشحانية في قطر الى جانب توليه تدريب النادي الصفاقسي والمغرب الفاسي.
وانهى نادي الكويت بطولة الموسم الماضي في المركز الثالث خلف العربي البطل والقادسية الوصيف.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229586



En continu

Toutes les news

الخميس 22 جويلية 2021 | 12 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:36 16:16 12:33 05:17 03:32
35°
% 21:الرطــوبة
تونــس
4.12 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
34°-2437°-2639°-2640°-2740°-28
  • Avoirs en devises
    21461,4

  • (19 juill)
  • Jours d'importation
    135
  •              1 € = 3,31318 DT        1$ =2,80357 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juill)   1729,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة