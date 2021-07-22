التونسي فتحي جبال مدربا جديدا لنادي الكويت الكويتي

اعلن نادي الكويت الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يوم الخميس عن تعاقده مع المدرب التونسي فتحي الجبال للاشراف على الفريق الاول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2021-2022.وسبق لفتحي جبال (58 عاما) ان خاض عدة تجارب فنية في الخليج باشرافه على نجران وهجر والفتح والشباب في السعودية وعجمان في الامارات والشحانية في قطر الى جانب توليه تدريب النادي الصفاقسي والمغرب الفاسي.وانهى نادي الكويت بطولة الموسم الماضي في المركز الثالث خلف العربي البطل والقادسية الوصيف.