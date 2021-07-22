الدكتور محمد الدوعاجي: تسجيل 3000 اصابة بفيروس كورونا في صفوف الأطفال خلال أسبوع

كشف رئيس جمعية طب الاطفال، الدكتور محمد الدوعاجي، اليوم الخميس، أنه تم في المدة الأخيرة، وخلال أسبوع واحد، تسجيل 3000 تحليل إيجابي بفيروس كورونا في صفوف الأطفال.وتوقع الدوعاجي، في تصريح لاذاعة “شمس أف أم”، أن يكون عدد الاصابات في صفوف الأطفال أكثر بكثير من هذا العدد قائلا : "الأكيد أن هناك عددا كبيرا من الأطفال المصابين الذين لم يخضعوا للتحاليل، وبالتالي لم يتم إحصاؤهم".وحذر، في نفس التصريح، من أن وضع الأطفال أمام ظهور سلالة “دلتا” لا يقل خطورة عن وضع الكبار خاصة وأن سرعة انتقال عدوى هذه السلالة تفوق بقية السلالات بنسبة 60 بالمائة ، مما يجعلها قادرة على مس جل الشرائح العمرية بما في ذلك الأطفال والرضع .وأفاد بأنه تم تسجيل إصابات خطيرة جدا في صفوف الرضع وصلت الى حد الوفاة، مفسرا ذلك بأن الرضع يكونون محل اهتمام أكثر من قبل الوالدين وخاصة الأم التي تكون باتصال جسدي متواصل مع رضيعها مما يعزز إمكانية اصابته بعدوى هذا الفيروس في حال إصابتها.وأوصى الدوعاجي الامهات المصابات بالكورونا بالابتعاد عن أطفالهن وإيلاء مهمة رعايتهم إلى شخص سليم ، مشيرا الى أن الام المرضعة يمكن لها تلقي أي نوع من لقاحات كورونا باستثناء لقاح "استرازنكا" المخصص لمن فاقت أعمارهم 55 سنة .