إنقاذ 206 أشخاص من الغرق وإحباط 12 عملية هجرة غير نظامية (الداخلية)

أنقذت وحدات الحرس البحري 206 أشخاص من الغرق، بعد إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من السواحل التونسية، وفق ما ذكره بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.فقد أحبطت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالجنوب والسّاحل والوسط، أمس الأربعاء، 11 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وأنقذت 77 شخصا من الغرق.وأضاف البلاغ أن من بين هؤلاء الأشخاص 46 يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة والبقيّة يحملون الجنسية التونسية، وبينهم خمسة أشخاص مفتّش عنهم.كما تمكّنت الوحدات العائمة التّابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بجرجيس من ولاية مدنين من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة ونجدة وإنقاذ 160 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة، بعد تعرّض مركبهم للغرق بعرض البحر، حسب بلاغ وزارة الداخلية.