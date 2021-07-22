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الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 22 جويلية

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 10:46قراءة: 0 د, 34 ث
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الكاف: تسجيل 10 حالات وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد


ارتفعت اليوم الخميس حصيلة الوفيات الجملية المسجلة بولاية الكاف بسبب فيروس "كورونا" المستجد إلى 454 شخصا بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14437 حالة بعد الكشف عن نتائج 445 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 19 و20 جويلية أفرزت تسجيل 199 إصابة جديدة، وفق ما ورد في التحيين اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" للادارة الجهوية للصحة

كما ورد في نفس التحيين إرتفاع طفيف في عدد المقيمين بالمستشفيات الذين بلغ عددهم اليوم 119 منهم 13 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما لايزال عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في استقرار حيث بلغ عددهم اليوم 1837 شخصا


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