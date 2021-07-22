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العاب طوكيو - انس جابر تواجه الاسبانية سواريز نافارو في الدور الاول

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 10:28قراءة: 0 د, 21 ث
وات - تتبارى لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 23 عالميا مع الاسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 206 عالميا في الدور الاول من دورة التنس للسيدات ضمن الالعاب الاولمبية طوكيو وذلك على ضوء القرعة التي سحبت اليوم الخميس.

وتتطلع انس جابر الى المراهنة على احدى الميداليات في الدورة الاولمبية خلال مشاركتها الثالثة بعد ان اكتفت بلعب الدور الاول في الدورتين السابقتين.


وتقام منافسات التنس في العاب طوكيو من 24 الى 30 جويلية الجاري.

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