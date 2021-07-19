إيطاليا تواصل إرسال المساعدات الطبية إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا

وات -

تسلّمت تونس، ظهر اليوم الإثنين بميناء رادس، حاويتين محملتين بمعدات ومستلزمات طبية قادمة في إطار مواصلة دعمها لجهود تونس في مواجهة تفشي فيروس كورونا.وحضر مراسم تسلّم هذه المساعدات، وفق بلاغ نشر في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، كلّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والفريق بالبحرية والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، عبد الرؤوف عطاء الله، وسفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا.ويوم الجمعة الماضي، حلت بميناء رادس دفعة أولى من المعدات والمستلزمات الطبية الممنوحة من إيطاليا لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.وبحسب ما ذكرته سفارة إيطاليا بتونس تصل الحمولة الجملية لهذه المساعدات 25 طن وتتوزع على خمس حاويات مقسمة بين سفن متعددة وتحتوي على أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الواقية والقفازات والعباءات الجراحية والمعقم المطهر.