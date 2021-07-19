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الجامعة التونسية لكرة القدم تؤجل انطلاق البطولة الى يوم 25 سبتمبر

Publié le Lundi 19 Juillet 2021 - 17:09 قراءة: 0 د, 22 ث
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بلاغ، اليوم الاثنين، رسميا عن تاجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى الى يوم 25 سبتمبر القادم بعد ان كانت مقررة مبدئيا يوم 22 اوت القادم وذلك بسبب الوضع الوبائي في تونس.

وافادت الجامعة بانه سيتم النظر في نظام المسابقات وانطلاق بطولات بقية الاقسام والمستويات لاحقا مع مطالبة الادارة الفنية باعداد مشروع في الغرض.


كما دعت الجامعة في نفس البلاغ الى عقد جلسة عامة عادية بتاريخ 27 اوت 2021.


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