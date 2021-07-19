رمضان بن عمر: احتجاز قرابة 50 تونسيا من المهاجرين غير النظاميين، خلال شهري جوان وجويلية 2021 في مراكز الاحتجاز الليبية

وات -

أفاد المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية رمضان بن عمر، اليوم الاثنين، أن قرابة 50 تونسيا من المهاجرين غير النظاميين تم احتجازهم خلال شهري جوان وجويلية في مراكز الاحتجاز الليبية، دون معرفة مصيرهم ، إلى حدالآن.وتوجه في تصريح لـ"وات" اليوم، باسم مجموعة من عائلات المفقودين بنداء لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية للكشف عن مصير المفقودين خاصة مع ما وصفه بـ " تخاذل" القنصلية التونسية في ليبيا وتباطؤها في توفير المعلومة.وبين بن رمضان أن عائلات وأمهات المفقودين في وضعية نفسية صعبة نتيجة هذا الغموض وعدم جدية المصالح القنصلية في إعلام العائلات بوضعية أبنائهم.وقال وهو أشرف بالحاج، أحد أفراد العائلات المفقودين في تصريح لـ"وات"، إن مصير أخويه غير معروف، مشيرا إلى أنهم كانوا انطلقوا من جزيرة جربة يوم 19 جوان الفارط، ضمن مركب يضم قرابة 9 أشخاص من بينهم فتاتين، تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي.وأكد أن عائلات المفقودين تلتجئ لقنوات ومصادر موازية لمعرفة مصير أبنائها، حين تعجز القنصليات عن مدهم بالمعلومات اللازمة حول أعداد المحتجزين وحالتهم الصحية.ويذكر أن عدد المهاجرين غير النظاميين شهد ارتفاعا ملحوظا في بداية شهر جويلية الجاري مقارنة بالأشهر الفارطة من سنة 2021، حيث لفت تقرير منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية إلى وصول 1276 من المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة المتراوحة بين 1 إلى 13 جويلية الجاري.وكان المكلف بالإعلام بالمنتدى، رمضان بن عمر، صرح سابقا ، أن من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين خلال هذه الفترة، هي تداعيات الجائحة وتدهور الوضع الصحي بالبلاد فضلا عن عجز الدولة عن توفير اللقاح المضاد لفيروس " كورونا" في الفترة الأخيرة وتأخر عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19