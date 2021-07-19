اطلاق موقع الواب الخاص بالقمة 18 للفرنكوفونية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ اليوم الاثنين انه تم اطلاق موقع الواب الخاص بالقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية .
ويمكن زيارة الموقع على الرابط التالي: (www.francophoniedjerba2021.tn )، وهو يتضمن معطيات عن تونس وجزيرة جربة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وفعاليات القمة وتظاهراتها الموازية.
ومن المنتظر أن تحتضن جزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر 2021 القمو 18 للفرنكفونية حول موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".
وستحرص القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية على تعزيز البعدين التضامني والتنموي في نشاط المنظمة وبين الدول الأعضاء باعتبارهما عاملين أساسيّين لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالظرف الدولي الاستثنائي وتداعيات الجائحة العالمية والإعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
وتعتبر المنظمة الدولية للفرنكوفونية فضاء دوليا للتشاور والتعاون بين 88 دولة وحكومة من مختلف قارات العالم حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة على أساس التضامن بين الشعوب والاحترام المتبادل وتنمية التنوع الثقافي واللغوي.
ويمكن زيارة الموقع على الرابط التالي: (www.francophoniedjerba2021.tn )، وهو يتضمن معطيات عن تونس وجزيرة جربة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وفعاليات القمة وتظاهراتها الموازية.
ومن المنتظر أن تحتضن جزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر 2021 القمو 18 للفرنكفونية حول موضوع "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".
وستحرص القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية على تعزيز البعدين التضامني والتنموي في نشاط المنظمة وبين الدول الأعضاء باعتبارهما عاملين أساسيّين لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالظرف الدولي الاستثنائي وتداعيات الجائحة العالمية والإعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
وتعتبر المنظمة الدولية للفرنكوفونية فضاء دوليا للتشاور والتعاون بين 88 دولة وحكومة من مختلف قارات العالم حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة على أساس التضامن بين الشعوب والاحترام المتبادل وتنمية التنوع الثقافي واللغوي.
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