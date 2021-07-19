ضبط 12 شخصا في صفاقس "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة"

ضبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بالمحرس ومركز أمن السفن والركاب بصفاقس، نهاية الأسبوع، 12 شخصا، بينهم تسعة يحملون جنسيات دول افريقية مختلفة، "كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة"، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.وحجزت وحدات الحرس لدى الموقوفين مبلغا ماليا قدره 6 آلاف دينار، وفق ذات المصدر.وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.