   Na3ma - هندة يا ربي خليها  

توزر: القبض على امراة وابنها من أجل ترويج مواد مخدرة وتغيير العملة بالتعامل مع أطراف أجنبية

Publié le Lundi 19 Juillet 2021 - 13:04 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - تم صباح اليوم الاثنين إحالة امراة في الخمسين من عمرها وابنها على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر، بعد ان ألقت عليهما القبض الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر الى منطقة الامن الوطني بتوزر، على اثر عملية مداهمة لمنزلهما الكائن في مدينة نفطة، مساء السبت الماضي وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني ل(وات) أن المراة عرفت لدى أجوارها منذ فترة بترويج مواد مخدرة وخاصة مخدر الزطلة وتغيير العملة بالتعامل مع شبكة تنشط بين تونس وبلد مجاور، وتم حجز كمية من المواد المخدرة الى جانب مبلغ مالي يفوق الالف دينار، وقع تسليمه الى البنك المركزي من أجل التثبت ان كانت عملة صحيحة أم مزورة.


وشملت أنشطة الوحدات الأمنية كذلك يومي السبت والأحد الماضيين إيقاف 09 أشخاص مفتش عنهم لدى العدالة في تهم السرقة وعمليات السطو "البراكاج" وحجز 24 بطاقة رمادية من أجل مخالفة مقتضيات حجر الجولان وتحرير 95 مخالفة في عدم ارتداء الكمامة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229456



En continu

Toutes les news

الاثنين 19 جويلية 2021|9 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:38 16:16 12:33 05:15 03:29
32°
 32° % 33 :الرطــوبة
تونــس 23°
9.26 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
32°-2333°-2333°-2434°-2437°-26
  • Avoirs en devises
    21696,0

  • (16 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,31225 DT        1$ =2,81074 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juill)   1711,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة