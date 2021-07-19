الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 19 جويلية

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توزر: تسجيل 6 وفيات و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية



/سوسة: تسجيل 08 وفيات و293 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: وصول شحنة ب12 الف لتر من مادة الاكسيجين قادمة من ليبيا لتزويد مستشفيات ولايتي تطاوين ومدنين

توزر، 19 جويلية (وات/مكتب توزر) - سجلت ولاية توزر خلال ال24 ساعة الماضية 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بمعدل حالة وفاة واحدة في أقسام الكوفيد بتوزر ونفطة ودقاش وحالة وفاة في قسم الإنعاش والخامسة في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتوزر والسادسة بمنزل أحد المصابين، ما يرفع اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 201 حالة وفاة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 143 تحليلا مخبريا وردت نتائجها مساء أمس الاحد على المصالح الصحية ليرتفع اجمالي الحالات الإيجابية المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار جائحة "كورونا" الى 10208 حالات تعافى وما يزال 790 شخصا آخر حاملا للفيروس حاليا.ويبلغ عدد المصابين المقيميبن في المستشفيات 35 مصابا منهم 5 مصابين في قسم الإنعاش الطبي و18 مصابا في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و6 مصابين في كل من قسمي كوفيد بمستشفى نفطة ومستشفى دقاش.وتلقى مجموع 14063 شخصا التطعيم ضد فيروس "كورونا" منهم 7108 اشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.سوسة، 19 جويلية (وات/مكتب سوسة) - سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خلال ال24 ساعة الأخيرة 8 وفيات و293 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وذلك بعد فحص 1007 عينات تحليل، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 1061 حالة وفاة وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 38750 إصابةومازالت الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد 19 تعاني من ضغط متواصل، حيث يقيم حاليا 307 مرضى بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة منهم 55 اصيلي ولايات مجاوزرة موزعين الى 254 بأسرة الاكسيجين و78 في حالة انعاش و30 تحت التنفس الاصطناعيواستقر عدد الحالات المتعافية عند 29841 حالة، في حين ما يزال 7848 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبيةوصلت عبر معبر راس جدير الحدودي صباح اليوم الاثنين، شحنة من الاكسيجين قادمة من ليبيا، تقدر ب12 الف لتر، ستزود ولايتي مدنين وتطاوين، وذلك حسب الحاجيات العاجلة لكل مستشفى بهاتين الولايتين.وبين والي مدنين حبيب شواط ان الاولوية العاجلة ستكون للمستشفى الجهوي بتطاوين الذي توجهت اليه شاحنة الاكسيجين لتوفير حاجياته من هذه المادة على ان تتحول في ما بعد الى ولاية مدنين لتزود المستشفى الجامعي بمدنين والمستشفيات الجهوية بجربة وبن قردان وجرجيس، على اعتبار ان لهذه المستشفيات مخزونها من الاكسيجين بنسبة تتراوح بين 40 و45 بالمائة.وثمن الوالي هذه المبادرة من الاشقاء الليبيين التي تاتي في اطار العلاقات العريقة التي تربط البلدين ومعاضدة الجهود الوطنية في مجابهة فيروس "كورونا" وخاصة منها نقص مادة الاكسيجين.وكانت الجهة قد تسلمت يوم امس الاحد 20 جهاز مكثف اكسيجين نقلتها وزارة الدفاع لوضعها على ذمة المستشفى الجهوي ببن قردان لحاجته من هذه المادة بسبب صغر حجم خزان الاكسيجين به امام تزايد الطلبات على هذه المادة جراء ارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا".