وزارة الشؤون الاجتماعية: التمديد في آجال التسجيل بمنصة " Helpentreprise" إلى غاية 31 جويلية 2021

تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تم التمديد في آجال التسجيل بالمنصة الرقمية https://helpentreprise.social.tn إلى غاية يوم 31 جويلية 2021 نظرا لتزامن آجال غلق التسجيل مع حلول عيد الأضحى المبارك وكذلك نزولا عند رغبة عدد من المهنيين للتمديد في فترة التسجيل للحصول على المساعدات الاستثنائية المقدرة بـ 200 دينار لفائدة العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم وأجراء المؤسسات الاقتصادية الأكثر تضرّرا من تداعيات تواصل تفشّي جائحة كورونا ومن إجراءات الحجر الصحّي الشامل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021.



وتدعو الوزارة إلى ضرورة الحرص على التسجيل بالمنصة المعدة للغرض قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها كما تدعو أصحاب الباتيندات الناشطين ضمن القطاعات المعنية الذين لم يتمكنوا من التسجيل إلى إرسال نسخة من الباتيندا مع كتابة رقم المعرف الجبائي بدقة عبر البريد الاكتروني help2021@social.gov.tn لإتمام عملية التسجيل بالمنصّة.



