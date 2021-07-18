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ولاية سليانة تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة في علاقة بتطور الوضع الوبائي

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 22:40 قراءة: 0 د, 44 ث
وات - أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة بولاية سليانة اليوم الأحد عن جملة من الإجراءات الجديدة في علاقة بتطور الوضع الوبائي لمدة أسبوع إبتداء من يوم غد الإثنين.

وشملت الإجراءات إقامة الصلوات التي تقام بالمعالم الدينية خارج توقيت حظر الجولان على أن يتم الإلتزام بالبروتوكول الصحي إضافة إلى رفع الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم وتقديم الخدمات في معدات ذات إستعمال واحد (إبتداء من يوم الخميس 22 جويلية 2021) وذلك وفق بلاغ صادر عن اللجنة تحصلت (وات) على نسخة منه.


من جهته، ذكر والي سليانة عبد الرزاق دخيل لـ(وات)، أنه سيتم مواصلة العمل بالإجراءات السابقة والمتمثلة في منع جميع التظاهرات والإحتفالات الخاصة والعامة إلى جانب منع التنقل من وإلى ولاية سليانة إلا في الحالات القصوى ومنع إنتصاب الأسواق الأسبوعية فضلا عن تواصل توقيت حظر الجولان من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا
يذكر أن ولاية سليانة، شهدت حجرا صحيا شاملا طيلة 4 أسابيع متتالية .

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