القصرين : الاحتفاظ بعدد من الأشخاص تعمدوا فتح محلاتهم التجارية خارج الأوقات المسموح بها ومخالفة تدابير الحجر الصحي الشامل

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أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص الذين تعمّدوا فتح محلاتهم التجارية ( مقاهي و مطاعم) خارج الأوقات المسموح بها في الحجر الصحي الشامل ومخالفة البروتوكول الصحي وتدابير الحجر الصحي الشاملوأصدرت بطاقات ايداع بالسجن ضد عدد من الأشخاص الذين تم التنبيه عليهم أكثر من مرة لمخالفتهم للتدابير الوقائية وفق مساعدو وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.وذكر بوعزي في تصريح إعلامي ،اليوم الأحد ، أن النيابة العمومية أذنت أيضا بفتح بحث تحقيقي ضدّ 4 مواطنين بالجهة تعمدوا ممارسة نشاطهم التجاري وفتح محلاتهم واستقبال حرفائهم رغم ثبوت إصابتهم بفيروس "كورونا" مع إصدار قرارات غلق لهذه المحلات .كما فتحت النيابة العمومية ، بحثا آخر ضد 4 عائلات قامت بإفتكاك جثث متوفين بفيروس كورونا من عدد من المستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي بالقصرين ودفنهم دون احترام مقتضيات البروتوكول الصحي والتدابير الوقائية المعمول بها مع فتح بحث ضد المؤسسات الصحية التي قامت بإبلاغ عائلات المتوفين بالكورونا قبل إعلام السلطات الأمنية التي تتولى تأمين عملية الدفن وفق البروتوكول الصحيوأكد بوعزي أن النيابة العمومية لن تتوانى في تطبيق القانون ضدّ المستهترين بالصحة والمخالفين للإجراءات الوقائية ، موضحا في ذات السياق أن أي شخص يكون على علم بحمله لفيروس " كورونا" وتعمد مخالطة المواطنين وفتح محله التجاري وممارسة نشاطه وإخفاء مرضه وتسببه في وفاة شخص بسبب نقله له العدوى توجه له تهمة القتل العمد مع سابقية القتل على معنى الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائيةوأضاف أن أي مواطن يتعمد فتح محله رغم علمه بمرضه يعرض نفسه إلى السجن لمدة سنة كاملة