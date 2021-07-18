بنزرت: اقرار حجر صحي شامل بمعتمدية ماطر انطلاقا من يوم الثلاثاء القادم وحتى يوم الاحد (من 20الى 25جويلية 2021 )

وات -

أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر ، أن اللجنة الجهوية وبالتنسيق مع نظيرتها المحلية بماطر والإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، أقرت حجرا صحيا شاملا بمعتمدية ماطر انطلاقا من يوم الثلاثاء المقبل 20 جويلية وحتى يوم الأحد 25 جويلية 2021 بدخول الغاية .وأوضح المصدر ذاته في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ، أن هذا الإجراء يندرج في إطار مساعي الجهة للحد من مزيد تنامي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتداعيات الجائحة الصحية والاجتماعية .ودعا رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، كل الهياكل المسؤولة من سلط محلية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني إلى تعبئة الجهود من أجل الحد من انتشار الجائحة الفيروسية سواء بمعتمدية ماطر أو بقية المناطق بالجهة .ومن جانبه، أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، دقة الوضع الوبائي وخطورته بمنطقة ماطر على غرار بقية جهات البلاد ،مبينا أن معدل الإصابات بماطر بلغ رقما قياسيا حتى يوم أمس السبت وذلك بتسجيل معدل 807 إصابة بين 100 ألف ساكن ، وبلغ عدد الأسبرة الخاصة بمرضى "كوفيد 19" بالمستشفى المحلي 32 سريرا من مجموع 40 سرير .