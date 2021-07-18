منوبة : بلديات تواجه الكورونا بمقابر مكتظة، وبمخاوف اعوان لم يحظوا بالاولوية في التلقيح

وات -

بمقابر مكتظة ، ومخاوف فرق الدفن والنظافة من الاصابة بعدوى كورونا في ظل عدم تمتيعهم بالاولوية في التلقيح ، تواجه بلديات منوبة جائحة كورونا وارتفاع عدد ضحايا الفيروس الى 719 حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.هذا الوضع ، الذي تعيشه عدة بلديات بالجهة ومنها بالخصوص منوبة ووادي الليل والدندان والمرناقية جعلها تجد صعوبة في دفن موتاها امام تجاوز مقابرها طاقتة استيعابها ،وعدم السماح بالدفن فيها الا لاصحاب المقابر القديمة بفتحها من جديد واعادة الدفن فيها..ففي منوبة اكد كاتب عام البلدية فتحي درواز ، ان مقبرة سيدي عمر مغلقة منذ 15 عاما لا يسمح بالدفن فيها الا بفتح مقابر قديمة ، والالتجاء للدفن في بلدية برج العامري، مؤكدا المصادقة من قبل مصالح املاك الدولة على عقار يمسح 05 هكتارمخصص لمقبرة مشتركة بين بلديات الدندان ومنوبة ووادي الليل وهي بصدد المصادقة من قبل مصالح وزارة الفلاحة.واضاف ان مقبرتي الدندان وصنهاجة بوادي الليل تعاني نفس الاشكال، لذلك تم الاتفاق المشترك على تهيئة مساحة من العقار بصفة عاجلة، بعد تخصيص كل بلدية قيمة 20 الف دينار للغرض مع مساهمة مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة في تشجيرها.من جهته اكد رئيس بلدية المرناقية ، ان جميع الاطراف بالمنطقة، هي في انتظار مصادقة مصالح املاك الدولة النهائية على العقار المقترح للمقبرة حتى يتسنى مواجهة صعوبة تامين عمليات الدفن التي لايمكن اجراؤها حاليا في مقبرة المدينة الا بالقبور القديمة.ومع تصاعد موجة العدوى وتسجيل مزيد من الاصابات والوفايات تواجه جميع بلديات الجهة ايضا تجذر مخاوف فرق الدفن واعوان النظافة من الاصابة بالعدوى نظرا لحساسية مهنتهم خلال جائحة "كورونا" .واعتبر رئيس بلدية المرناقية ورئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات فيصل الدريدي ان مطلب اولوية تلقيح هذه الفئة اضافة الى رؤساء البلديات كان مطلبا ملحا ، لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار رغم اصابة الكثيرين منهم بالعدوى ،والالتجاء الى غلق البلديات بين الحين والاخر وتعطل الخدمات نتيجة عدم تلقيح الاعوان.واشار الدريدي ايضا الى تضاعف مسؤوليات اعوان البلديات، وتنوع أدوارهم، ليس فقط برفع الفضلات المنزلية التي تهددهم بالعدوى، بل بإشرافهم على عمليات التعقيم في جميع المؤسسات التي تشهد إصابات والمنازل التي تسجل وفيات "كورونا" بين الحين والآخر داخلها، او ببيوت الاموات بالمستشفيات عند نقل الجثامين، أواثناء الدفن .كما اشار رئيس بلدية الجديدة خالد العويني الى ان هذا المطلب بات ملحا ووجب تجسيمه في اقرب الاجال، خاصة مع تضاعف ادوار اعوان النظافة خلال عيد الاضحي المطالبين برفع اطنانا من الجلود والفضلات .وتتكبد اغلب البلديات الجهة مصاريف اضافية في نقل الموتى من المستشفيات وتوفير الاكياس واقتناء مواد التعقيم واقتنائها مكثفات الاكسجين ، كما تعاني عدم توفر سيارة لنقل الموتى بها ماعدا بلدية منوبة التي تمتلك وحدها هذه النوعية من السيارات، ووتلتجئ اغلبها لجلب الجثامين الى الشاحنات الخفيفة التابعة لها او الى كراء سيارات خاصة بين الحين والاخر وفق تاكيد رئيس بلدية دوار هيشر مختار الغربي.يذكر ان عدد الوفيات بولاية منوبة بلغ 719 حالة وفاة منذ بداية الجائحة علما وان معتمدية دوار هيشر شهدت اعلى عدد وفيات ب156 وفاة حسب احصائيات اليوم الاحد، تليها معتمدية وادي الليل ب137 حالة وفاة ، ثم معتمدية منوبة (بلدتي منوبة والدندان) و طبربة ب116 حالة وفاة لكل منها، ثم المرناقية ب79 حالة وفاة ، فالجديدة ب71 حالة وفاة، فمعتمدتي البطان وبرج العامري ب22 وفاة بكل منها.