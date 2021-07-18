الاتفاق السعودي يعلن اصابة لاعبه الدولي التونسي نعيم السليتي في الرباط الجانبي للركبة

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اعلن نادي الاتفاق السعودي يوم الاحد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن اصابة لاعب وسطه الدولي التونسي نعيم السليتي في الرباط الجانبي للركبة.واضاف ان نعيم السليتي يحتاج الى فترة 6 اسابيع للعلاج والتاهيل قبل الخضوع للاختبارات النهائية والتي يحدد على اثرها وقت مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.وكان نعيم السليتي التحق وسط الاسبوع بفريقه الاتفاق في النمسا حيث يجري تربصا تحضيريا في اطار استعداداته لانطلاق البطولة السعودية لكرة القدم المقررة يوم 12 اوت القادم.