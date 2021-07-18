   Abdelwahab - أنا أنتونيو  

الاتفاق السعودي يعلن اصابة لاعبه الدولي التونسي نعيم السليتي في الرباط الجانبي للركبة

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 20:33 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - اعلن نادي الاتفاق السعودي يوم الاحد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن اصابة لاعب وسطه الدولي التونسي نعيم السليتي في الرباط الجانبي للركبة.

واضاف ان نعيم السليتي يحتاج الى فترة 6 اسابيع للعلاج والتاهيل قبل الخضوع للاختبارات النهائية والتي يحدد على اثرها وقت مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.


وكان نعيم السليتي التحق وسط الاسبوع بفريقه الاتفاق في النمسا حيث يجري تربصا تحضيريا في اطار استعداداته لانطلاق البطولة السعودية لكرة القدم المقررة يوم 12 اوت القادم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229431



En continu

Toutes les news
.

الأحد 18 جويلية 2021|8 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:39 16:16 12:33 05:14 03:28
26°
 31° % 53 :الرطــوبة
تونــس 23°
8.23 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
31°-2332°-2433°-2334°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    21696,0

  • (16 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,31225 DT        1$ =2,81074 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juill)   1711,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة