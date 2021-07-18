والي بن عروس يصدر قرارا بتسخير المصحات الطبية الخاصة بالجهة لفائدة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19

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اصدر والي بن عروس علي سعيد مساء اليوم الأحد قرارا يقضي بتسخير كافة المؤسسات الصحية و المصحات الطبية الخاصة بمرجع نظر ولاية بن عروس لفائدة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19 .ويضع هذا القرار جميع هذه المؤسسات على ذمة الإدارة الجهوية للصحة للتعامل معها بما تقتضيه المصلحة ، وفي ظل الوضع الوبائي الحالي وبلوغ المؤسسات الصحية العمومية طاقة استيعابها القصوى .يذكر انه على اثر اجتماع خلية الأزمة بمقر وزارة الصحة مساء امس السبت ، أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي لعدد من الولاة بتسخير كافة المؤسسات الصحية الخاصة قصد إيواء عدد من المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والتي تعرف نقصا حادا في مادة الاكسيجين، الى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بهذه المادة.من جهة اخرى سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد أن قامت فرق التقصي بإجراء 106 اختبار فحص جديد ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى17036 إصابة مع تسجيل تعافي 64 حالة خلال نفس الفترة ليبلغ اجمالي عدد الحالات المتعافية 15680 .وسجلت الجهة خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية 4 حالات وفاة بسبب الوباء ليرتفع عدد الذين قضوا بسبب الفيروس الى 538 حالة وفاة .ومازالت طاقة استيعاب الاقسام المعنية بايواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الياسمينات عند مستوياتها القصوى حيث يستقبل قسم الانعاش 10 مقيمين موزعين على كامل عدد الأسرّة المتوفرة و 31 مريضا بقسم الاستعجالي الخاص بكوفيد و25 مقيما بقسم الطب الباطني .كما يستقبل قسم الانعاش بمستشفى الاصابات والحروق البليغة بالجهة 7 مرضى من المصابين بالفيروس و 21 حالة بقسم كوفيد 19.