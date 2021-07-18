وصول شاحنتان محملاتان بالأوكسيجين من الجزائر خلال الساعات القادمة، ومبادرات بإرسال صهاريج أوكسيجين من دول شقيقة وصديقة بداية من يوم الاثنين

أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، بأنه بعد اتصالات مكثفة مع عدد من مسؤولي الدول الشقيقة، ستصل إلى تونس، خلال الساعات القادمة، شاحنتان قادمتان من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محملتان بالأوكسجينكما ستتواصل، بداية من يوم غد الاثنين مبادرة دول شقيقة وصديقة بإرسال صهاريج أوكسجين، فضلا عن الجهد غير المسبوق للتونسيين بالخارج لتوجيه ما تم تجمعيه من معدات طبية وآلات تنفس وتجهيزات أوكسجين إلى تونس.وأكدت رئاسة الجمهورية في البلاغ ذاته، على أنه سيتم توزيع مختلف هذه المعدات والكميات من الأوكسجين توزيعا عادلا بناء على دراسات علمية وتحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية.وأشار البلاغ، إلى أن رئيس الجمهورية سيواصل اتصالاته بصفة مكثفة ودون انقطاع مع الأطراف الوطنية الصادقة ومع قادة الدول الشقيقة والصديقة حتى يقع إيصال المعدات والتلاقيح والأوكسجين إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.وكانت جرت، صباح يوم الأحد 18 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.وجدّد رئيس الدولة، بهذه المناسبة، الإعراب عن جزيل الشكر وخالص الامتنان لما انفكت تقدّمه الجزائر الشقيقة من دعم لتونس في هذه الظروف الصعبة، مؤكّدا على أن الشعب التونسي لن ينسى أبدا هذ الموقف التاريخي والأخوي.كما نوّه رئيس الجمهورية بإرادة الجزائر القوية والثابتة لشدّ أزر تونس، وبالعطاء السخيّ القائم على الصدق والأخوة والتآزر.وكانت هذه المحادثة فرصة لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والابتهال إلى الله تعالى أن يعيد أمثال هذه المناسبة المباركة بالخير والصحة واليمن والبركة.