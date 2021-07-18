كوفيد19: نقابات الأطباء باتحاد الشغل تدعو الحكومة الى تخصيص الإمكانيات اللازمة لفائدة المستشفيات وتوفيرالتلقيح في اقرب الاجال

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دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، اليوم الأحد، الحكومة الى تخصيص الإمكانيات اللازمة لفائدة المستشفيات من أجل الخروج من الأزمة الصحية وتكفل المصحات الخاصة بنفقات بعض مرضى كورونا.وطالبت النقابتان في بيان مشترك الحكومة بمواصلة الجهود لتوفير التلاقيح في أقرب الآجال، محملة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية برئاساتها الثلاث المسؤولية كاملة في "فشل نتائج الحملة الوطنية للتلقيح نتيجة التقصير في استجلاب الكميات اللازمة من الجرعات واعتماد الوعود الزائفة والهروب من المسؤولية مما جعل المواطنين يواجهون هذه الموجة الجديدة دون حماية ما أدى إلى الارتفاع المهول لأعداد الوفيات اليومية جراء هذا الوباء".واعتبرت أن ما يمر به القطاع الصحي من أزمة حادة يأتي "نتيجة للوضع المتردي للمنظومة الصحية العمومية وحصيلة منطقية لغياب الإرادة السياسية للبدء في إصلاح جذري للمنظومة الصحية وتنصل الحكومة من رصد التمويلات اللازمة لذلك".ودقت ناقوس الخطر من الضرر الذي لحق المنظومة الصحية العمومية، جراء الاستنزاف الحاد للموارد البشرية، والعجز المالي الكبير للمستشفيات العمومية التي راكمت الديون وباتت عاجزة عن توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الوباء.وبلغت مستحقات القطاع العمومي للصحة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى موفي ماي 2021، مبلغا قدره 1407 مليارا من المليمات موزعة بين 980 مليارا للمستشفيات العمومية و427 مليارا للصيدلية المركزية، وفق ما ذكره البيان.واعتبرت أن كل هذه المعطيات تؤشر بوضوح إلى تقصير الحكومة في دعم القطاع الصحي في مواجهة الكارثة وتحمل تبعات فشل السياسات الصحية المتبعة.ودعت الجميع إلى تطبيق البروتوكولات الصحية وحماية أنفسهم والالتزام الفعلي بقواعد التباعد الجسد وإلى التعامل الجدي مع الإجراءات المقترحة من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.وأعربت عن إكبارها لدور مهنيي الصحة وتضحياتهم في مواجهة الوباء رغم ما يعانيه القطاع من نقص فادح في الموارد البشرية والمادية وفي وسائل الحماية ورغم العنف الجسدي والمعنوي الذي يتعرضون له كل يوم في أماكن عملهم، داعية اياهم الى مزيد رصّ الصفوف والتعاون وبذل التضحيات في سبيل انقاذ المواطنين.ودعت إلى التعبئة العامة لكافة التونسيين والمجتمع المدني للمساهمة في معاضدة مهنيي الصحة والتضامن مع كافة المرضى.