صفاقس: نقص الأكسيجين يطال المستشفيات العمومية بما فيها مركز التكفل بمرضى الكوفيد (المدير الجهوي للصحة)

وات -

مع تواصل المنحى التصاعدي لانتشار الوباء بشكل تدريجي في الجهة تعرف المستشفيات العمومية بولاية صفاقس بما فيها المركز الوطني للتكفل بمرضى الكوفيد بطينة ضغطا كبيرا على خزانات الأكسيجين الطبي ما اضطر الجهة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحتياطية والحلول الهادفة الى التقليل من حدّة النقص المسجل في المخزون، وفق ما أفاد به (وات)، اليوم الاحد، المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.وأوضح المكني أن الأزمة التي تعرفها المستشفيات العمومية في أغلب الولايات في اليومين الأخيرين بدأت تطال صفاقس التي تبقى على الرغم من ذلك في "وضع أقل حدة وصعوبة من عديد الولايات الأخرى" وفق تعبيره.وأرجع النقص المسجل في مخزون الأكسيجين بكل من المستشفى الجامعي الهادي شاكر والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة إلى ما أسماه "تذبذب عملية تزويد خزانات الأكسيجين للمستشفيات الثلاثة والمقدرة سعة كل منها بعشرين ألف لتر من طرف الشركات المزودة".وأكد، في المقابل، أن عملية تزويد المرضى بالأكسيجين المحتاجين له خاصة من المصابين بفيروس "كورونا" لم تتأثر بهذا النقص ولكن وضع الاحتياطي من هذه المادة الحيوية لم يعد بالمريح كما كان في الأيام السابقة.ويقيم حاليا في أقسام "كوفيد أكسيجين" بالمستشفيات العمومية للجهة 240 مصابا بالوباء وبأقسام الإنعاش 27 مصابا وبالمصحات الخاصة 75 مصابا (بين إنعاش وأكسيجين).وبخصوص الحلول التي تم اللجوء إليها حيال هذه الوضعية الصعبة، أفاد جوهر المكني أنه تمت مضاعفة الجهود في استغلال الإمكانيات التي تتيحها آلات مكثفات الأكسجين، وإعطاء أولوية الأكسيجين إلى مرضى "كوفيد" قبل المرضى الآخرين الذين لا تتطلب وضعيتهم استخدام هذه المادة باستثناء اللذين هم في حاجة ملحة.كما أشار إلى توخي حلول طبية أخرى تتمثل في في عملية توظيف الأكسيجين للمريض بشكل يضمن ترشيد استغلاله وتجنب نقل المصابين من مستشفى لآخر حتى لا تهدر كميات إضافية من الأكسيجين، وفق قوله، وغيرها من الحلول الظرفية في انتظار الحلول الجذرية المتثملة في تحسين التزود واستقراره من المزودين.ودعا المدير الجهوي للصحة عموم المواطنين إلى الالتزام بضوابط البروتوكولات الصحية والحجر الصحي الموجه والعام وعدم التخلف عن مواعيد التلقيح بما يمكن من السيطرة على الوباء وكسر حلقات العدوى والانتشار الذي صار انتشارا مجتمعيا.وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس أقرت حجرا صحيا شاملا لمعتمديات صفاقس الكبرى (صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وطينة وساقية الزيت وساقية الداير) سيقع تطبيقه من 21 إلى 25 جويلية، علما وأن معدل الإصابات لكل 100 ألف ساكن في هذه المعتمديات يتراوح بين 400 إلى 1000 مصاب.وتخضع باقي المعتمديات إلى حجر صحي موجه ولا سيما معتمديات منزل شاكر والمحرس وقرقنة التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات انتشار الوباء بما يزيد من مخاوف التحول إلى انتشار مرتفع في كامل الولاية وبالتالي إنهاك المنظومة الصحية إذا لم يقع كسر العدوى والسيطرة على الوباء.جدير بالذكر أن صفاقس سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 5 وفيات و227 إصابة جديدة على مجموع 751 تحليلا أي بنسبة إيجابية تفوق 30 بالمائة، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأحد.