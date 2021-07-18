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التونسي حاتم المؤدب مدربا جديدا للسالمية الكويتي

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 17:29 قراءة: 0 د, 26 ث
تعاقد نادي السالمية الكويتي مع المدرب التونسي حاتم المؤدب للإشراف على الفريق الاول لكرة القدم حسب ما اورده يوم الاحد الحساب الرسمي للفريق عبر موقع تويتر.

ويملك حاتم المؤدب عدة تجارب في الخليج بتدريبه اندية العربي والدحيل في قطر والفحيحيل في الكويت. كما سبق له العمل في تونس ضمن بعض الفرق على غرار مستقبل قابس وقوافل قفصة.


وسيكون حاتم المؤدب مرفوقا في تدريب السالمية بجهاز تونسي بعد تعيين صالح داي كمدرب مساعد وياسين بن سعد في خطة معد بدني بينما سيضطلع وليد الصالحي بتحليل الاحصاءات والفيديو.



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