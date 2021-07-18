كرة اليد - الدولي التونسي محمد رضا فراد ينتقل الى السالمية الكويتي

اعلن نادي السالمية الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تعاقده مع الظهير الايسر الدولي التونسي محمد رضا فراد لتعزيز صفوف الفريق الاول لكرة اليد.

وسيكون محمد رضا فراد على موعد مع تجربته الخليجية الثالثة بعدما تقمص سابقا الوان الخليج السعودي وشباب اهلي دبي الاماراتي.

وقد سبق لمحمد رضا فراد (28 عاما) اللعب في تونس مع كل من مكارم المهدية والنجم الساحلي ونادي ساقية الزيت.





