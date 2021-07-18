   Farid - اسمع لمّا أقلك  

كرة اليد - الدولي التونسي محمد رضا فراد ينتقل الى السالمية الكويتي

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 15:21 قراءة: 0 د, 20 ث
اعلن نادي السالمية الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تعاقده مع الظهير الايسر الدولي التونسي محمد رضا فراد لتعزيز صفوف الفريق الاول لكرة اليد.
وسيكون محمد رضا فراد على موعد مع تجربته الخليجية الثالثة بعدما تقمص سابقا الوان الخليج السعودي وشباب اهلي دبي الاماراتي.
وقد سبق لمحمد رضا فراد (28 عاما) اللعب في تونس مع كل من مكارم المهدية والنجم الساحلي ونادي ساقية الزيت.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229423



En continu

Toutes les news
.

الأحد 18 جويلية 2021|8 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:23 19:39 16:16 12:33 05:14 03:28
29°
 31° % 39 :الرطــوبة
تونــس 23°
8.75 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
31°-2332°-2432°-2334°-2434°-25
  • Avoirs en devises
    21696,0

  • (16 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,31225 DT        1$ =2,81074 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juill)   1711,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة