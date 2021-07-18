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منوبة: تقدم اشغال تركيز المستشفى الميداني المغربي بمعهد القصاب

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 17:16 قراءة: 1 د, 9 ث
وات - تتواصل، اليوم الاحد، بمعهد القصاب لجبر وتقويم الاعضاء بولاية منوبة، اشغال تركيز المستشفى الميداني الذي تسلمته المصالح الجهوية، مساء الخميس الماضي كهبة من المغرب الشقيق.

وقد تقدمت عملية تركيزالفضاءين المخصصين لوحدتي انعاش واوكسجين منفصلتين بطاقة استيعاب 100 سرير، وذلك باشراف مهندسين وعمال تابعين للفريق التقني المرافق للهبة الذين عملوا طوال الساعات المنقضية بمعدل 24 ساعة يوميا على اشغال التركيز التي ستتواصل وفق تاكيد ممثلي الفريق ل(وات) طيلة اربعة أيام اخرى حتى يكون المستشفى جاهزا بكافة مستلزماته وعلى ذمة مرضى الكوفيد بالجهة.


وفي الوقت الذي يتواصل فيه نقل محتويات الهبة على متن 15 طائرة عسكرية خصصت لتحميل تجهيزات ولوازم المستشفى، تم التدخل بواسطة اليات الادارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة لبسط الارضية وتهيئتها ورفع الاتربة من فضاء المستشفى الميداني .

واشارت المديرة الجهوية للصحة، هاجر الميساوي، الى أن اشغال تركيز المستشفى تسير بنسق حثيث في انتظار جاهزيته حتى يستقبل مرضى الكوفيد، متوجهة، مجددا، بالشكر الى المغرب الشقيق قيادة وشعبا على هذه المبادرة النبيلة. وقالت إن هذا المستشفى الميداني أذن زير الصحة بتخصيصه لولاية منوبة بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تشهده وحدتا الكوفيد بكل من القصاب وطبربة.

واكدت ان هذا المرفق الصحي من شانه ان يدعم الخدمات الصحية الموجهة لمرضى الكوفيد ويجد حلولا للصعوبات في الحصول على اسرة انعاش واكسجين، ويخفف من الضغط الكبير وخاصة على المستشفى المحلي بطبربة ووحدة الكوفيد بمعهد القصاب التي بلغت طاقة الايواء بها مستوياتها القصوى بايواء 109 مصاب ومصابة .




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