عيد الاضحى: النسخة الرابعة من الحملة الوطنية لتثمين جلود الخرفان 2021 ت

وات - تنظم مجموعة "صفر نفايات" بالتعاون مع المركز الوطني للجلود والأحذية وبمشاركة 30 بلدية موزعة على 12 ولاية، النسخة الرابعة من الحملة الوطنية لتثمين جلود العيد 2021، وفق ما ورد على صفحة المجموعة على شبكة "فايسبوك".





وترمي هذه الحملة الى مكافحة التلوث الناجم عن الالقاء العشوائي لجلود اضاحي العيد، وذلك من خلال تحسيس المواطن، باعتباره الحلقة الاولى في سلسلة تثمين هذه الجلود، بأهمية الحفاظ عليها عن طريق احترام مبادئ السلخ والحفظ الجيدة.



واوضحت مجموعة "صفر نفايات"، انه يتم إلقاء ما يقارب المليون من جلود الخرفان في الطبيعة كل سنة بمناسبة عيد الأضحى، بعد ان كانت مصدر ربح للأجيال السابقة، عن طريق تثمين جلود الحيوانات وصوفها، لتتسبب اليوم في كارثة بيئية أثناء أيام العيد وحتى بعدها.



وتتطلع المجموعة من خلال هذه الحملة، الى تنظيم جمع الجلود المحفوظة في أكياس بلاستيكية والمودعة في أماكن التجميع المحددة مسبقًا من طرف البلديات ثم الى تحويل الجلود المجمعة إلى جلود شبه معالجة والتي سيكون لها تأثير اقتصادي ايجابي بالنسبة للبلاد.



وافاد المصدر ذاته، انه لا يمكن لسلسلة التثمين هذه أن تنجح بدون إلتزام جميع المتداخلين، من مواطنين ومجمعين وبلديات ومدابغ، حاثّا المواطنين على احترام الممارسات الجيدة في سلخ جلد العيد والحفاظ عليه.



وتؤكد المجموعة، في هذا الصدد، على ضرورة تجنب ثقب الجلد أثناء عملية السلخ و تنظيف الجلد من آثار الدهون واللحم. كما تذكر باهمية إجراء عملية التمليح عن طريق طلي داخل الجلد ب1 كغ على الأقل من الملح لحمايته من التعفن وتصبيره علاوة على تغليف الجلد المملح والمطوي (الملح بداخله) في كيس مغلق بإحكام ووضعه في نقطة التجميع المحددة من قبل بلدية المنطقة.



يشار الى أنه تم تثمين ما يقارب الـ 40 بالمائة من جلود العيد خلال النسخة الثالث من هذه الحملة في عام 2020 ( حوالي 400 ألف جلد).



