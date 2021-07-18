توجيه 35 جهازا لتكثيف الأكسيجين إلى جربة بواسطة طائرة عسكرية (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الأحد، عن تواصل عمليات تزويد بعض المناطق بالمعدات الطبية وقوارير الاكسيجين ومكثفات الأكسيجين، التي كانت انطلقت أول أمس الجمعة.وأفادت الوزارة، بأنه تم صباح اليوم الأحد، توجيه 35 جهازا لتكثيف الأكسيجين الى جربة من ولاية مدنين بواسطة طائرة عسكرية.وأضافت أنه تجري الآن بمطار العوينة بالعاصمة، عمليات تجهيز الطائرة العسكرية س 130 بخزان أكسيجين، تمهيدا لتوجيهها صباح غد الإثنين الى فرنسا، لجلب كميات من الأكسيجين من مرسيليا.يذكر أن وحدات الجيش الوطني، قامت ليلة أمس السبت، بتوزيع قوارير الأكسيجين كبيرة الحجم ومكثفات الأكسيجين ومعدات طبية اخرى على ولايات المهدية ومدنين وتطاوين وقبلي وقفصة وسيدي بوزيد وسوسة، باستعمال الوسائل البرية والجوية العسكرية، وبالتنسيق مع الادارات الجهوية للصحة العمومية، التي اشرفت على توزيعها على المستشفيات التي تشكو نقصا في هذه المواد.