المنستير: تسخير كافة المؤسسات الصحية والمصحات الخاصة لمجابهة كورونا (الوالي)

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أعلن والي المنستير، أكرم السبري أنه سيتم تسخير كافة المؤسسات الصحية والمصحات الطبية الخاصة بمرجع نظر ولاية المنستير لفائدة الدولة لمجابهة جائحة "كوفيد19" ووضعها على ذمة الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير وذلك بداية من اليوم الاحد 18 جويلية، وفق قرار صادر عنه وتحصلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على نسخة منه.كما أعلن والي المنستير، في قرار آخر، أنه سيتم غلق جميع الزوايا ومقامات الأولياء الصالحين بكلّ معتمديات ولاية المنستير، ومنع كافة الأنشطة والتظاهرات والزيارات لها وفي محيطها، وذلك خلال الفترة 17-24 جويلية 2021 وذلك للحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.يذكر أنّ الوضع الوبائي في ولاية المنستير يعد "حرجا" وفق توصيف المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة، وذلك بالنظر إلى ارتفاع نسبة الوفيات والحالات النشطة، حيث سجلت الجهة 8745 حالة نشطة أي ما يعادل 971 حالة نشيطة على 100 ألف ساكن خلال الأسبوعين الأخيرين وإلى غاية 15 جويلية الجاري.