تزويد مستشفى بن قردان بالاوكسيجين الطبي بعد تخوّفات من نفاذه

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تزوّد اليوم المستشفى الجهوي في بن قردان بالأوكسيجين الطبّي بعد وضعية حرجة عاشها فجر اليوم تخوّفا من نفاذ هذه المادة ما اضطره الى نقل 3 مرضى كوفيد اثنين منهم الى المستشفى الجهوي في جرجيس والاخر إلى المستشفى الجامعي في مدنين وفق ما ذكره مدير المستشفى طيب التمتام.وأوضح ان مادة الأوكسيجين لم تنقطع من المستشفى وانما تمّ نقل المرضى لتجنّب نفاذها وبحلول شاحنة الأوكسيجين اليوم تمّت معالجة الوضعية، معتبرا ان مثل هذه الوضعية ذاتها تعيشها أغلب المستشفيات في تونس.ويقيم بالمستشفى الجهوي في بن قردان 25 مصابا بفيروس كورونا بين قسم كوفيد وقسم آخر للجراحة تمّ تخصيصه للغرض.ويذكر ان عدد مرضى كوفيد المقيمين بالمؤسسات الصحّية في ولاية مدنين يبلغ 241 مريضا منهم 132 بالمستشفيات العمومية و109 مريضا بالمصحات الخاصة.