النادي الافريقي - تجديد عقود عشرة لاعبين

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اعلن النادي الافريقي على صفحته الرسمية عن تجديد عقود عشرة لاعبين لمدة تتراوح بين سنة واربع سنوات وذلك في انتظار خلاص الديون المستعجلة لدى الفيفا من اجل رفع عقوبة المنع من الانتداب حتى يتمكن فريق الاحمر والابيض من مزيد تعزيز رصيده البشري استعدادا للموسم القادم.وشملت عملية تجديد العقود كلا من خليل القصاب (2024) وادم الطاوس (2024) وادم قرب (2025) وصابر خليفة (2023) وحمزة العقربي (2024) وسيف الدين الشرفي (2024) وبلال العيفة (2024) واحمد العبيدي (2024) وغازي عبد الرزاق (2022) ومهدي الوذرفي (2023).وعلى صعيد اخر تتواصل الاستعدادات على قدم وساق بحديقة الرياضة (أ) من اجل تهيئة افضل ظروف استضافة بداية تحضيرات الفريق للموسم الجديد الذي يتطلع فيه ابناء المدرب منتصر الوحيشي الى لعب الادوار الاولى.ويذكر انه كان من المقرر ان تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 22 اوت المقبل الا ان ايقاف الانشطة الرياضية في تونس الى غاية 31 جويلية الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا يشير الى تاجيل ضربة البداية الى ما بعد التاريخ المحدد اوليا من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم.